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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір S, білий, №1 - Київ (147397) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
381,14
Економія: -27,13 грн
354,01 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (2)
351,66
Економія: -42,97 грн
308,69 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
329,00
Економія: -16,45 грн
312,55 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 2/19
Всього: упаковка (1)
354,23
Економія: -41,37 грн
312,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (1)
286,01 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
348,42
Економія: -38,24 грн
310,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (1)
355,84
Економія: -31,02 грн
324,82 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (2)
339,60
Економія: -29,63 грн
309,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 22/2
Всього: упаковка (1)
335,36
Економія: -25,92 грн
309,44 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, пл. Базарна, 3
Всього: упаковка (1)
347,73 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Калинівка, вул. Чкалова, 6
Всього: упаковка (1)
315,35 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Романів, перех. Небесної Сотні / Лялевича Сергія, 105/1
Всього: упаковка (1)
364,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
Всього: упаковка (1)
364,22 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Баранівка, вул. Першотравнева, 3-Б
Всього: упаковка (1)
336,00
Економія: -10,08 грн
325,92 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
Всього: упаковка (1)
329,00
Економія: -9,87 грн
319,13 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
299,00
Економія: -8,97 грн
290,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, просп. Європейський, 13-А
Всього: упаковка (2)
390,87
Економія: -71,27 грн
319,60 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (1)
360,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
347,75
Економія: -19,75 грн
328,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Красилів, вул. Грушевського, 140-Б
Всього: упаковка (1)
346,93
Економія: -2,54 грн
344,39 грн