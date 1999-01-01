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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі підтримуючі
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір m, чорний №1
від
210,09
грн
в 717 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
2b, 9902 розмір l/xl №1
ТЕХНОМЕДИКА
від
196,26
грн
в 441 аптеці
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір l, чорний №1
від
250,14
грн
в 437 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 2 (610) косиночна пов'язка №1
ТОРОС-ГРУП
від
306,61
грн
в 386 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 3 (610) косиночна пов'язка №1
ТОРОС-ГРУП
від
242,28
грн
в 341 аптеці
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Бандаж для руки підтримуючий
2b, 9902 розмір s/m №1
від
258,53
грн
в 305 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
Розмір 1 модель 602 тм "білосніжка" №1
від
142,91
грн
в 293 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Размер 2, 4 ребра высота 24 см 212 №1
від
1179,00
грн
в 287 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 3 (210) вовняний №1
від
436,61
грн
в 285 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 4 (210) вовняний №1
від
436,61
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 2 (210) вовняний №1
від
428,30
грн
в 284 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 5 (210) вовняний №1
від
677,20
грн
в 283 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Размер 3, 4 ребра высота 24 см 212 №1
від
1200,80
грн
в 283 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
2b, 9905 з додатковою фіксацією s/m №1
від
248,92
грн
в 200 аптеках
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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ
Розмір 1 (610) косиночна пов'язка №1
ТОРОС-ГРУП
від
279,30
грн
в 197 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір l №1
від
287,30
грн
в 71 аптеці інших міст
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір s, чорний №1
від
244,05
грн
в 55 аптеках
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Бандаж для руки підтримуючий
Розмір 3 модель 602 тм "білосніжка" №1
від
116,80
грн
в 48 аптеках інших міст
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Бандаж для руки підтримуючий
9905, з додатковою фіксацією розмір xl, чорний №1
від
272,30
грн
в 33 аптеках
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БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ ЖОРСТКИЙ
Розмір 3 (213) бежевий №1
ТОРОС-ГРУП
від
1199,87
грн
в 26 аптеках
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Форма випуску
1.40.1.03
1.40.1.04
1.40.1.05
1.60.1.02 універсальний
2030, розмір 1
2030, розмір 1, сірий
2030, розмір 2
2030, розмір 2, сірий
2030, розмір 3
2030, розмір 3, сірий
2030, розмір 4
2030, розмір 4, сірий
2030, розмір 5
2030, розмір 5, чорний
2030, розмір 6
2031, розмір 1
2031, розмір 2
2031, розмір 3
2031, розмір 3, сірий
2031, розмір 4
2031, розмір 5
2031, розмір 6
2039, размер 4, черный
2039, розмір 1, сірий
2039, розмір 2, сірий
2039, розмір 3, сірий
2039, розмір 4
2039, розмір 5, сірий
2039, розмір 6
2040, розмір 2
2040, розмір 3
2040, розмір 4
2040, розмір 5
2B, 9902
2B, 9905
2B, 9906
3001, розмір 2
3001, розмір 3
3004, розмір 1
3004, розмір 2
3004, розмір 3
3004, розмір 4
3004k, розмір 1
3004k, розмір 2
4010
7035
7605
9902, косинка
9905, з додатк. фікс.
ARC260K
EB-502
L
M
R3201
R3205
R9103
XL
динамічний
размер 1, 4 ребра
размер 1, 8 ребер
размер 2, 4 ребра
размер 2, 8 ребер
размер 3, 4 ребра
размер 4, 4 ребра
размер 5, 4 ребра
розмір 0
розмір 1
розмір 2
розмір 3
розмір 3, сірий
розмір 4
розмір 5
розмір 6
розмір 7
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Пакування
8 см
(611) косиночна пов'язка
білий
висота 18 см
высота 24 см
з дод. фіксац.
сірий
чорний
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Hegeli Ortopedik Urunler
Medtex Swiss
NEA International BV
Tonus Elast
Волсмарт
МИЛТОНИЯ ХЕЛС САЙНЗ ЛТД
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ТОРОС-ГРУП
Торговий Дім Алком
Торговый дом Алком
УКРМЕДТЕКСТИЛЬ ООО
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