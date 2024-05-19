Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека ніжних цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40 Всього: упаковка (1) 341,62 Економія: -32,52 грн 309,10 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Суми, вул. Збройних Сил України, 18 Всього: упаковка (1) 311,46 Економія: -33,98 грн 277,48 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:30 Графік роботи Тростянець, вул. Благовіщенська, 8 Всього: упаковка (1) 340,46 Економія: -32,96 грн 307,50 грн Забронювати

Аптека низьких цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 5 Всього: упаковка (1) 362,01 Економія: -41,19 грн 320,82 грн Забронювати

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (1) 321,50 грн