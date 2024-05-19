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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 1 (610) косиночна пов'язка, сіточка, №1 - Київ (234024) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
Всього: упаковка (1)
337,22
Економія: -43,20 грн
294,02 грн
В інших містах:
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (1)
325,40
Економія: -24,89 грн
300,51 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Всього: упаковка (1)
337,74
Економія: -28,64 грн
309,10 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом