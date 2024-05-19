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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ розмір 2 (610) косиночна пов'язка, сіточка, №1 - Київ (234025) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
205,71
Економія: -12,65 грн
193,06 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Конотоп, просп. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
333,66
Економія: -18,78 грн
314,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
252,60
Економія: -13,03 грн
239,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Небесної Сотні, 11
Всього: упаковка (1)
217,40
Економія: -9,08 грн
208,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
335,78
Економія: -36,63 грн
299,15 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом