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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Київ (147398) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
333,28
Економія: -10,08 грн
323,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Всього: упаковка (1)
275,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Всього: упаковка (1)
315,19 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Всього: упаковка (1)
354,34 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Всього: упаковка (1)
317,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Всього: упаковка (1)
348,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
351,66
Економія: -42,97 грн
308,69 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Всього: упаковка (1)
347,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Всього: упаковка (1)
380,26
Економія: -50,78 грн
329,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Всього: упаковка (1)
311,29 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
231,00
Економія: -11,55 грн
219,45 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Всього: упаковка (1)
311,82 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Всього: упаковка (1)
339,60
Економія: -29,63 грн
309,97 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Всього: упаковка (1)
317,18
Економія: -4,97 грн
312,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (1)
337,55
Економія: -26,20 грн
311,35 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Всього: упаковка (1)
244,85 грн
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (2)
303,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
Всього: упаковка (1)
314,22 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Всього: упаковка (1)
315,68
Економія: -1,96 грн
313,72 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (1)
315,91 грн