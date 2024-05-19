БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір M, білий, №1 - Київ (147398) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Скрипника Мстислава Патріарха, 40
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Русанівський, 12
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 13
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 5
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 19-В
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-А
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ялтинська, 7
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Гора, вул. Центральна, 20-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 77
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2