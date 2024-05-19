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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Київ (180582) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
376,93
Економія: -68,76 грн
308,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Всього: упаковка (1)
349,88
Економія: -40,84 грн
309,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
Всього: упаковка (1)
303,20 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (1)
252,50 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
Всього: упаковка (1)
416,00
Економія: -74,00 грн
342,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -9,15 грн
295,85 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
349,33
Економія: -2,40 грн
346,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
348,45
Економія: -27,95 грн
320,50 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
299,00
Економія: -8,97 грн
290,03 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
305,00
Економія: -9,15 грн
295,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Всього: упаковка (1)
393,07
Економія: -41,80 грн
351,27 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Всього: упаковка (1)
272,49
Економія: -31,48 грн
241,01 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
333,73
Економія: -23,76 грн
309,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
343,02
Економія: -29,76 грн
313,26 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
357,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
Всього: упаковка (1)
312,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
281,00
Економія: -53,00 грн
228,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Всього: упаковка (1)
99,81 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
354,14
Економія: -42,30 грн
311,84 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (1)
342,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (1)
342,00 грн