БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір XL, білий, №1 - Київ (180582) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 160
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Незалежності, 61-Г
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Лесі Українки, 14
Здорова родина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 14
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Старшого Лейтенанта Кагала, 43
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2