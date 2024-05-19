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БАНДАЖ ДЛЯ РУКИ ПІДТРИМУЮЧИЙ 9905, з додатковою фіксацією розмір L, №1 - Київ (734845) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
В інших містах:
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вишгород, вул. Симоненка Василя, 3-Б
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Канів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Чуднівська, 103-В
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Золотоноша, вул. Обухова, 3-П
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 12
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 134
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Гоголя, 261/3
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 159/2
Всього: упаковка (1)
470,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, вул. Сінна, 5/1
Всього: упаковка (1)
428,59 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Червона Слобода, вул. Чигиринський шлях, 44/1
Всього: упаковка (1)
470,80 грн