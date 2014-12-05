Бандаж післяпологовий післяопераційний (Postpartum postoperative bandage) (315938) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 504,40 грн
Без рецепта
1 шт від 504,40 грн 1 шт від 364,35 грн 1 шт від 634,60 грн 1 шт від 440,75 грн 1 шт від 440,75 грн 1 шт від 381,94 грн 1 шт від 724,80 грн 1 шт від 753,63 грн 1 шт від 713,34 грн 1 шт від 448,60 грн 1 шт від 532,70 грн 1 шт від 739,55 грн 1 шт від 345,00 грн 1 шт від 731,29 грн 1 шт від 496,40 грн 1 шт від 288,47 грн 1 шт від 705,95 грн 1 шт від 495,00 грн 1 шт від 318,50 грн 1 шт від 731,87 грн 1 шт від 495,00 грн 1 шт від 395,90 грн 1 шт від 731,87 грн 1 шт від 739,55 грн 1 шт від 410,25 грн 1 шт від 413,60 грн 1 шт від 734,50 грн 1 шт від 1034,00 грн 1 шт від 588,02 грн 1 шт від 727,37 грн 1 шт від 642,39 грн 1 шт від 505,60 грн 1 шт від 621,06 грн 1 шт від 816,00 грн 1 шт від 1034,00 грн 1 шт від 825,00 грн 1 шт від 343,54 грн 1 шт від 713,10 грн 1 шт від 822,90 грн 1 шт від 765,00 грн 1 шт від 647,49 грн 1 шт від 310,83 грн 1 шт від 333,80 грн 1 шт від 785,00 грн 1 шт від 883,41 грн 1 шт від 822,90 грн 1 шт від 878,20 грн 1 шт від 314,30 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
Більше+5
Виробник
Торговий Дім Алком
Форма випуску
2022, розмір 4
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби