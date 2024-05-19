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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 7 сірий "Євро", еластичний, №1 - Київ (476137) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (17)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:45
Київ, дорога Кільцева, 1
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (7)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -368,30 грн
532,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Радехів, вул. Львівська, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -368,30 грн
532,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 4
Всього: упаковка (1)
735,90 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -446,30 грн
532,70 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 7
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18
Всього: упаковка (1)
731,87 грн
Пульс
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Відчинено Цілодобово
Дрогобич, вул. Шептицького, 9
Всього: упаковка (1)
784,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
735,90 грн