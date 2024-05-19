БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 4 сірий еластичний широкий, №1 - Київ (476145) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом