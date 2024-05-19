БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2, бежевий еластичний, №1 - Київ (175816) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 33
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 35
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Хоткевича, 30-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 43-А
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 64
Сідус
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Цілодобово
Хмельницький, просп. Миру, 69
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Володимир, вул. Ковельська, 73
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Косів, вул. Небесної Сотні, 26-Б
Аптека 3і
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Цілодобово
Чоп, вул. Берег, 18-Б
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом