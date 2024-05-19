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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 4, сірий еластичний, №1 - Київ (418143) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
754,23 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
758,02 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
735,40
Економія: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (2)
588,05
Економія: -17,64 грн
570,41 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
735,40
Економія: -22,06 грн
713,34 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
588,05
Економія: -17,64 грн
570,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
755,81 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
818,00
Економія: -255,70 грн
562,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (2)
735,40
Економія: -22,06 грн
713,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (2)
756,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (1)
755,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 18-А
Всього: упаковка (2)
440,75 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бережанська, 22
Всього: упаковка (1)
676,20
Економія: -20,29 грн
655,91 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
Всього: упаковка (1)
755,00 грн