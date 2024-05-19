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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 6 сірий "Євро", еластичний, №1 - Київ (476135) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
963,27 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
698,30
Економія: -20,95 грн
677,35 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
956,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
960,08 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 22
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
958,57 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
955,79 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
914,85
Економія: -27,45 грн
887,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
Всього: упаковка (1)
956,64 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Броварський, 17
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -344,40 грн
634,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
956,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
901,00 грн