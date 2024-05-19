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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 3 еластичний, №1 - Київ (263933) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Народна твоя
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ужвій Наталії, 12
Всього: упаковка (1)
496,40 грн
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
Всього: упаковка (2)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (9)
621,41 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (2)
620,79 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
535,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Всього: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
669,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
679,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 16-А
Всього: упаковка (1)
699,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
588,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Пустомити, вул. Шевченка Тараса, 7
Всього: упаковка (1)
588,29 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
624,10 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
591,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Сколе, вул. Ушневича Олега Героя, 29
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
699,60 грн