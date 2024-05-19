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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 8, сірий еластичний, №1 - Київ (423413) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
758,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
756,42 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
762,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 34
Всього: упаковка (1)
761,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Корольова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
759,67 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (2)
762,44 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
762,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
756,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
760,12 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобринець, пл. Базарна, 5
Всього: упаковка (1)
754,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Іллінська, 51/1
Всього: упаковка (1)
754,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. 228-ї Стрілецької Дивізії, 26
Всього: упаковка (1)
754,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
754,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (1)
763,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
759,95 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Всього: упаковка (1)
763,13 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
760,07 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
757,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
758,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
761,04 грн