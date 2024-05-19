Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31 Всього: упаковка (1) 1034,00 грн Забронювати

Аптека акс соціальна Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2 Всього: упаковка (1) 1034,00 грн Забронювати

Аптека enter Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1 Всього: упаковка (2) 1034,00 грн Забронювати

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Любешів, вул. Європейська, 4-А Всього: упаковка (1) 910,86 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Іваничі, вул. Грушевського, 25 Всього: упаковка (1) 413,60 грн