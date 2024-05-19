БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2023, розмір 6 білий еластичний широкий, №1 - Київ (734306) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Аптека enter
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любешів, вул. Європейська, 4-А
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом