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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 1 "Євро", еластичний, №1 - Київ (733816) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 33
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -163,00 грн
816,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (2)
901,00
Економія: -85,00 грн
816,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Калуш, вул. Винниченка, 8
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -163,00 грн
816,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом