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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2020, розмір 2 еластичний, №1 - Київ (263932) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
Всього: упаковка (3)
716,10 грн
D.s.
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Відчинено Цілодобово
Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6
Всього: упаковка (2)
620,80 грн
Соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
532,50 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
Всього: упаковка (1)
693,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
Всього: упаковка (1)
630,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
594,15 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А
Всього: упаковка (1)
495,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Борислав, вул. Коваліва, 53
Всього: упаковка (1)
591,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Свалява, вул. Київська, 8/1
Всього: упаковка (1)
693,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б
Всього: упаковка (1)
693,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Виноградів, вул. Миру, 71
Всього: упаковка (2)
693,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Берегове, пл. Кошута, 5
Всього: упаковка (2)
693,30 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Ужгород, вул. Капушанська, 15-А
Всього: упаковка (1)
546,35 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Грибоєдова, 20
Всього: упаковка (2)
693,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом