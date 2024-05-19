Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 1 Всього: упаковка (3) 716,10 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Цілодобово Хмельницький, вул. Пулюя Івана, 6 Всього: упаковка (2) 620,80 грн Забронювати

Соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Волочиськ, вул. Незалежності, 17 Всього: упаковка (1) 532,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Миколаїв, просп. Миру, 2-Г Всього: упаковка (1) 693,30 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Львів, вул. Миколайчука, 9 Всього: упаковка (1) 630,50 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Львів, вул. Словацького, 2 Всього: упаковка (1) 594,15 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Львів, вул. Гашека Ярослава, 2-А Всього: упаковка (1) 495,00 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Борислав, вул. Коваліва, 53 Всього: упаковка (1) 591,60 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Свалява, вул. Київська, 8/1 Всього: упаковка (1) 693,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Виноградів, вул. Шевченка Тараса, 8-Б Всього: упаковка (1) 693,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Виноградів, вул. Миру, 71 Всього: упаковка (2) 693,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Берегове, пл. Кошута, 5 Всього: упаковка (2) 693,30 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Ужгород, вул. Капушанська, 15-А Всього: упаковка (1) 546,35 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ужгород, вул. Грибоєдова, 20 Всього: упаковка (2) 693,30 грн Забронювати