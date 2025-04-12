середня добова доза визначається індивідуально, вона встановлюється шляхом визначення показника рН сечі.

Таблетки шипучі приймати розчиненими в рідині (воді чи фруктовому соку). Рідина може бути трохи каламутною і мати на поверхні деякі нерозчинені частинки.

Добову дозу можна прийняти одноразово ввечері або розподілити на 3 рівномірні частини, які приймати протягом дня (наприклад о 08:00, 14:00, 21:00). Якщо необхідна добова доза вища за 3 таблетки, рекомендується прийняти одну таблетку зранку, одну серед дня, решту — на ніч.

Контроль за ефективністю терапії здійснюють шляхом визначення рН свіжої сечі 3 рази на добу перед черговим прийомом препарату. Для цього використовують стандартні індикаторні смужки, вкладені у кожну упаковку. Індикаторну зону тестової смужки потрібно ненадовго занурити в сечу, після цього вийняти з рідини і через 2 хв порівняти отриманий колір тестової смужки зі шкалою кольорів, що нанесена на комплекті індикаторних смужок, а визначені значення рН записати у контрольний календар. Доза препарату вважається правильно встановленою, якщо значення рН, визначені 3 рази на добу, перебувають у рекомендованих для кожної патології межах. Зміна кольору невикористаних індикаторних смужок не впливає на результати визначення рН.

Для розчинення сечокислих (уратних) конкрементів рівень рН сечі повинен бути в межах 7,0–7,2.

Якщо добовий профіль значень рН нижчий рівня 7,0, дозу слід підвищити, а якщо він вищий рівня 7,2 — знизити.

Для підтримувального лікування пацієнтів із сечокам’яною хворобою, яка супроводжується кальцієвими конкрементами, рівень рН необхідно тримати в межах 6,2–6,8.

Якщо добовий профіль значень рН нижчий рівня 6,2, дозу слід підвищити, а якщо він вищий рівня 6,8 — знизити.

Для розчинення уратно-оксалатних змішаних каменів і метафілактики утворення кальцій-оксалатних каменів рН сечі необхідно підтримувати певний час на рівні 6,8–7,4.

Препарат Блемарен перед проведенням дистанційної нефролітотрипсії при змішаних (рентгенонеоднорідних) каменях застосовується для посилення її ефективності, зменшення структурної щільності каменя і зменшення кількості повторних сеансів. Тривалість цитратної терапії з метою підготовки до дистанційної літотрипсії повинна становити не менше 3 тиж.

Для підлужування сечі у пацієнтів із цистиновими каменями рН сечі повинен бути в діапазоні від 7,5 до 8,5. Це потребує вищої дози препарату.

При проведенні цитостатичної терапії рН сечі повинен бути не нижче 7,0, а при лікуванні пізньої порфірії шкіри — 7,2–7,5.

Урикозурична терапія, як і лікування при наявності уратних каменів, повинна виконуватись при рН сечі на рівні від 7,0 до 7,2.

Значення рН, які можна визначити за допомогою стандартних індикаторних смужок, перебувають у діапазоні 5,4–7,4. У разі необхідності контролю рН сечі у хворих із цистиновими конкрементами або при пізній порфірії шкіри застосовувати спеціальні індикаторні смужки для визначення рН у діапазоні 7,2–9,7.

Для розчинення конкрементів (залежно від їх розміру та складу) тривалість курсу лікування становить від 4 тиж до 6 міс. Для профілактики рецидивів нефролітіазу препарат слід призначати курсами, тривалість і частоту яких встановлювати індивідуально для кожного хворого.