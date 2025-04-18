Харків (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
970,96
Економія при броні: -83,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1011,19
Економія при броні: -113,27 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1083,30
Економія при броні: -118,40 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1109,50
Економія при броні: -144,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1043,86
Економія при броні: -145,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1020,12
Економія при броні: -115,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1021,60
Економія при броні: -117,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma