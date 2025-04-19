Львів (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1139,30
Економія при броні: -200,40 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 38 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1001,41
Економія при броні: -89,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
766,33
Економія при броні: -92,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1075,40
Економія при броні: -136,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1048,30
Економія при броні: -109,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1102,50
Економія при броні: -163,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 8 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
261,65
Економія при броні: -26,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,40
Економія при броні: -195,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1101,70
Економія при броні: -162,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1006,92
Економія при броні: -94,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
791,25
Економія при броні: -87,07 грн