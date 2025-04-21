Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1014,00
Економія при броні: -119,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1072,70
Економія при броні: -90,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1002,17
Економія при броні: -108,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1099,60
Економія при броні: -117,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
982,20
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1019,46
Економія при броні: -125,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1026,62
Економія при броні: -79,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
535,80
Економія при броні: -44,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
793,28
Економія при броні: -56,78 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
993,27
Економія при броні: -99,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1004,84
Економія при броні: -105,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1014,64
Економія при броні: -103,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1040,92
Економія при броні: -129,46 грн