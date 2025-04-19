Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
999,97
Економія при броні: -73,93 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
998,16
Економія при броні: -72,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1022,69
Економія при броні: -68,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1089,30
Економія при броні: -152,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
752,81
Економія при броні: -109,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1163,40
Економія при броні: -47,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1045,00
Економія при броні: -108,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
743,33
Економія при броні: -99,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1009,92
Економія при броні: -117,31 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1038,60
Економія при броні: -145,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1002,14
Економія при броні: -126,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
997,06
Економія при броні: -121,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1042,07
Економія при броні: -99,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1015,97
Економія при броні: -123,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
962,06
Економія при броні: -61,25 грн