Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1087,10
Економія при броні: -125,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1023,25
Економія при броні: -139,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1206,10
Економія при броні: -73,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
527,50
Економія при броні: -46,55 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1007,90
Економія при броні: -134,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1087,10
Економія при броні: -125,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1062,63
Економія при броні: -101,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
461,98
Економія при броні: -25,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн