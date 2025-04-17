Київ (адресу не вказано)
Доступно в 692 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1083,30
Економія при броні: -127,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1013,07
Економія при броні: -116,41 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
971,59
Економія при броні: -79,19 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
263,27
Економія при броні: -24,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1133,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1133,30 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
921,60
Економія при броні: -27,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
945,54
Економія при броні: -38,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1016,00
Економія при броні: -59,90 грн