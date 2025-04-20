Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 162 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
976,16
Економія при броні: -113,90 грн
Аптека інтернет цін
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Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
963,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1022,84
Економія при броні: -92,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
235,10
Економія при броні: -19,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
874,15
Економія при броні: -25,46 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1186,81
Економія при броні: -55,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
958,92
Економія при броні: -130,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
789,64
Економія при броні: -121,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1143,00 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
752,57
Економія при броні: -114,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1024,05
Економія при броні: -133,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1089,80
Економія при броні: -145,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1004,65
Економія при броні: -113,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma