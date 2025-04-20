Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
971,15
Економія при броні: -86,54 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1000,37
Економія при броні: -46,64 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
963,00
Економія при броні: -103,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
963,00
Економія при броні: -77,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1076,70
Економія при броні: -129,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1094,20
Економія при броні: -147,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1017,37
Економія при броні: -80,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
760,56
Економія при броні: -59,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
731,23
Економія при броні: -71,76 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1022,00
Економія при броні: -136,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
993,95
Економія при броні: -135,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1021,97
Економія при броні: -163,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
1134,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Блемарен® таблетки шипучі №80
esparma
963,00
Економія при броні: -77,00 грн