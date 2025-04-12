М'ятні таблетки (Mint tablets)
М'ятні таблетки інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: олія м'яти перцевої;
1 таблетка містить олії м'яти перцевої (в перерахуванні на 50% ментол) 0,0025 г;
допоміжні речовини: тальк, кальцію стеарат, крохмаль картопляний, цукор кондитерський.
Лікарська форма
Таблетки по 0,0025 г.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору, солодкого прохолодного смаку із запахом олії м'яти перцевої.
Фармакотерапевтична група
Протиблювотні засоби та препарати, що усувають нудоту.
Код АТХ А04А D.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. М'ятні таблетки, стимулюючи чутливі рецептори слизових оболонок ротової порожнини та шлунка, рефлекторним шляхом послаблюють відчуття нудоти і попереджують блювання, а також чинять помірну спазмолітичну, заспокійливу та жовчогінну дію.
Фармакокінетика. Не вивчена.
Показання
Нудота, блювання, спазми гладких м'язів шлунково-кишкового тракту, відчуття гіркоти у роті.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів лікарського засобу. Спазмофілія, круп, бронхіальна астма, цукровий діабет. Дитячий вік до 3 років.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не виявлена.
Особливості застосування
Пацієнтам зі шлунково-стравохідним рефлюксом (печією) слід уникати застосування препарату, оскільки може збільшитися печія.
Якщо у Вас встановлена непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтесь з лікарем, перш ніж приймати цей лікарський засіб.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Вагітним жінкам лікування призначає лікар за умови, якщо передбачувана користь для жінки перевищує потенційний ризик для плода. При необхідності застосування лікарського засобу у період годування груддю слід припинити годування.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат загалом не впливає на здатність керувати автотранспортом та працювати з іншими механізмами. У разі появи ознак побічної дії препарату (див. «Побічні ефекти») необхідно утриматися від керування автотранспортом.
Спосіб застосування та дози
Призначати по 1-2 таблетки під язик.
Максимальна добова доза для дорослих і дітей віком від 12 років — 8-10 таблеток.
Для дітей віком від 3 до 12 років — 3-5 таблеток на добу.
Курс лікування залежить від досягнутого терапевтичного ефекту.
Діти
Не застосовувати дітям віком до 3 років.
Передозування
Нераціональне застосування препаратів м'яти може призвести до болю у ділянці серця.
Побічні реакції
Біль у ділянці серця; алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, дерматит; в окремих випадках — запаморочення. При появі побічних реакцій припинити застосування препарату.
Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.
Термін придатності
2 роки.
Умови зберігання
Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
Таблетки по 0,0025 г № 10 у блістері.
Категорія відпуску
Без рецепта.