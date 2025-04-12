Біль у ділянці серця; алергічні реакції, у тому числі гіперемія, висипи, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, дерматит; в окремих випадках — запаморочення. При появі побічних реакцій припинити застосування препарату.

Пацієнт повинен проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються будь-які побічні реакції.