М'ятні таблетки (Mint tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,70
Економія при броні: -0,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,07
Економія при броні: -2,99 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,72
Економія при броні: -2,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,91
Економія при броні: -1,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма