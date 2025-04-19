М'ятні таблетки (Mint tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,69
Економія при броні: -1,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,30
Економія при броні: -2,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,93
Економія при броні: -2,39 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,21
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,02
Економія при броні: -1,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,54
Економія при броні: -1,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,58
Економія при броні: -1,47 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,80
Економія при броні: -6,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,21
Економія при броні: -1,09 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,83
Економія при броні: -2,29 грн