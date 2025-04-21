М'ятні таблетки (Mint tablets)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -5,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,10
Економія при броні: -5,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -5,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -5,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -5,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма