М'ятні таблетки (Mint tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 511 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
18,90
Економія при броні: -1,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -6,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
19,20
Економія при броні: -4,12 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,90
Економія при броні: -4,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,52
Економія при броні: -1,11 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,90
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
1.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,47
Економія при броні: -2,52 грн