М'ятні таблетки (Mint tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 59 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -6,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -5,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,37
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,68
Економія при броні: -2,68 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,31
Економія при броні: -1,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,86
Економія при броні: -2,86 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,47
Економія при броні: -1,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
18,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -6,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,93
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,40
Економія при броні: -1,44 грн
Ощад аптека
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -5,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма