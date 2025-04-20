М'ятні таблетки (Mint tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,25
Економія при броні: -2,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,01
Економія при броні: -1,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
17,84
Економія при броні: -0,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,58
Економія при броні: -3,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,37
Економія при броні: -3,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,06
Економія при броні: -3,72 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,48
Економія при броні: -3,61 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,57
Економія при броні: -1,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,49
Економія при броні: -0,99 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 44 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,14
Економія при броні: -2,77 грн