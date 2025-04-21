М'ятні таблетки (Mint tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,90
Економія при броні: -1,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,70
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,73
Економія при броні: -1,24 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,82
Економія при броні: -0,78 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,17
Економія при броні: -1,92 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,53
Економія при броні: -1,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 154
4.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,38
Економія при броні: -2,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
4.3 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма