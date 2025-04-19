М'ятні таблетки (Mint tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,40
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,40
Економія при броні: -7,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -7,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -6,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Стара, 1
0.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,60
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,85
Економія при броні: -2,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,60
Економія при броні: -4,40 грн
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,90
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
1.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма