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Активні речовини — “М”М'ЯТА ПЕРЦЕВА*& (MENTHA PIPERITA*&)

М'ЯТА ПЕРЦЕВА*& (MENTHA PIPERITA*&) Діюча речовина

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Знайдено: 17 препаратів
М'яти перцевої настоянка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Віола
М'яти перцевої настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Віола
В 734 аптеках
від 15,81 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; ЗАТ "Ліктрави"
М'яти перцевої листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 ЗАТ "Ліктрави"
В 641 аптеці
від 32,91 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
М'яти перцевої листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 483 аптеках
від 47,32 грн
Ціни в аптеках
М'ятні таблетки таблетки, 0,0025 г, блістер, № 10; Тернофарм
М'ятні таблетки Таблетки, 0,0025 г, блістер, № 10 Тернофарм
В 460 аптеках
від 11,01 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; ЗАТ "Ліктрави"
М'яти перцевої листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 ЗАТ "Ліктрави"
В 317 аптеках
від 40,84 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20; Віола
М'яти перцевої листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 20 Віола
В 294 аптеках
від 34,78 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Лубнифарм
М'яти перцевої листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Лубнифарм
В 170 аптеках
від 42,00 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої настойка настоянка, флакон, 25 мл, № 1; Тернофарм
М'яти перцевої настойка Настоянка, флакон, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 170 аптеках
від 10,50 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої настойка настоянка, 25 мл, флакон, № 1; Лубнифарм
М'яти перцевої настойка Настоянка, 25 мл, флакон, № 1 Лубнифарм
В 144 аптеках
від 18,24 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої настоянка настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1; Віола
М'яти перцевої настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, тм arbor vitae, тм arbor vitae, № 1 Віола
В 7 аптеках
від 22,00 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої настоянка настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1; Віола
М'яти перцевої настоянка Настоянка, 25 мл, флакон, тм айві, тм айві, № 1 Віола
В 2 аптеках
від 17,80 грн
Ціни в аптеках
М'ятні таблетки таблетки, 2,5 мг, блістер, № 10; Фітофарм
М'ятні таблетки Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 10 Фітофарм
В 1 аптеці
від 14,30 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20; Віола
М'яти перцевої листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, тм айві, тм айві, № 20 Віола
В 1 аптеці
від 41,40 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої листя листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 10; Тернофарм
М'яти перцевої листя Листя, 1,5 г, фільтр-пакет, в пачці, в пачці, № 10 Тернофарм
В 1 аптеці
від 53,60 грн
Ціни в аптеках
М'яти перцевої настойка настоянка, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1; Тернофарм
М'яти перцевої настойка Настоянка, флакон-крапельниця, 25 мл, № 1 Тернофарм
В 4 аптеках інших міст
від 17,00 грн
Ціни в інших містах
М'яти перцевої листя листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Тернофарм
М'яти перцевої листя Листя, 50 г, пачка, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Тернофарм
В 1 аптеці інших міст
від 32,00 грн
Ціни в інших містах
М'яти перцевої листя листя, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1; Тернофарм
М'яти перцевої листя Листя, 50 г, пачка, тм anc pharma, тм anc pharma, № 1 Тернофарм
Немає в наявності