М'ятні таблетки (Mint tablets)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Запоріжжя
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,20
Економія при броні: -1,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,60
Економія при броні: -4,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,70
Економія при броні: -6,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,59
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
24,30
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,93
Економія при броні: -0,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,38
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
21,81
Економія при броні: -2,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
23,79
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
20,02
Економія при броні: -1,61 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,41
Економія при броні: -3,93 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
3.9 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,27
Економія при броні: -1,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,18
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма
22,57
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
М'ятні таблетки таблетки 0.0025 г блістер №10
Юніфарма