Кашель? Бронхіт?
Бронхипрет® (BNO 1205)
«Бронхипрет®» — рослинний
препарат
із власною доказовою базою,
який з 2010 року внесено до Німецького
протоколу з лікування кашлю
Від природи до доказової медицини
Кашель? Бронхіт?
Бронхипрет® (BNO 1205)
«Бронхипрет®» — рослинний
препарат
із власною доказовою базою,
який з 2010 року внесено до Німецького
протоколу з лікування кашлю
1 таблетка, вкрита оболонкою, містить:
160 мг екстракту трави чебрецю сухого (4–8:1) (Herba Thymi vulgaris) (екстрагент етанол 70% (об./об.));
60 мг екстракту коренів первоцвіту сухого (5,3–7,8:1) (Radix Primulae) (екстрагент етанол 47,4% (об./об.));
Допоміжні речовини: диметикон, лактози моногідрат, глюкоза, кремнію діоксид колоїдний безводний, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат, гіпромелоза, м’яти перцевої аромат, повідон, кросповідон, пропіленгліколь, поліакрилатна дисперсія, сахарин натрію, тальк, рибофлавін (Е101), хлорофіл (Е141), титану діоксид (Е171).
Екстракт трави чебрецю (Herba Thymi) сухий - 160 мг
Екстракт коренів первоцвіту (Radix Primulae) сухий - 60 мг
фармакодинаміка. Рослинні компоненти, що входять до складу лікарського засобу, мають секретолітичні та спазмолітичні властивості.
Сапоніни з коренів первоцвіту проявляють секретолітичний ефект, що досягається переважно за допомогою рефлекторного механізму внаслідок подразнення чуттєвих нервових закінчень блукаючого нерва травного тракту.
Ефірні олії та флавоноїди трави чебрецю чинять бронхоспазмолітичну і секретолітичну дію. Також був підтверджений антибактеріальний ефект препарату, зумовлений тимоловим компонентом ефірної олії з трави чебрецю.
Фармакокінетика. Тимоловий компонент ефірної олії трави чебрецю виділяється переважно легенями. Флавоноїди (наприклад, апігенін, лютеолін) трави чебрецю розщеплюються кишковою флорою та добре всмоктуються в кров і виділяються або у незміненому вигляді, або у вигляді метаболітів, головним чином нирками.
лікування гострого бронхіту та запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утворенням в’язкого мокротиння.
дорослим та дітям віком від 12 років приймати по 1 таблетці 3 рази на добу.
Таблетки слід приймати не розжовуючи з достатньою кількістю рідини (переважно склянкою води) перед їдою.
Тривалість лікування залежить від перебігу захворювання. Зазвичай курс лікування становить 1 тиж. При необхідності тривалішого лікування хворому слід звернутися до лікаря. Дивіться також інформацію в розділах ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ і ПОБІЧНА ДІЯ.
підвищена індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів препарату, а також до інших видів первоцвітів або до інших лікарських рослин родини губоцвітих, до берези, полину та селери.
нечасто виникають шлунково-кишкові розлади, включаючи спазми, нудоту, блювання, діарею. У поодиноких випадках можливі реакції гіперчутливості, включаючи утруднення дихання, шкірні висипи, купероз, свербіж, алергічний дерматит, кропив’янку, набряк обличчя, рота та/або глотки.
При перших ознаках будь-якої побічної реакції слід припинити застосування лікарського засобу і звернутися до лікаря.
через вміст глюкози та лактози лікарський засіб не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю або з порушенням всмоктування глюкози-галактози.
Якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або виникає утруднення дихання, гарячка, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід негайно звернутися до лікаря.
Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати Бронхипрет ТП таблетки, вкриті оболонкою, без консультації з лікарем.
Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка містить у середньому 0,02 хлібної одиниці (ХО). Таблетки не містять глютену.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Вагітність. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.
Фертильність. Немає даних про вплив лікарського засобу на жіночу здатність до відтворення потомства. В експериментальних дослідженнях впливу на фертильність не виявлено.
Діти. У зв’язку з недостатністю досліджень щодо безпеки, препарат не слід застосовувати дітям віком до 12 років.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
взаємодія з іншими лікарськими засобами не виявлена. Можливе застосування у комбінації з антибактеріальними лікарськими засобами.
можливі шлункові розлади, блювання і діарея. Лікування симптоматичне.
для захисту від впливу світла зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.