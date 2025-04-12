через вміст глюкози та лактози лікарський засіб не слід приймати хворим зі спадковою непереносимістю галактози, лактазною недостатністю або з порушенням всмоктування глюкози-галактози.

Якщо симптоми зберігаються більше 1 тиж або виникає утруднення дихання, гарячка, виділення гнійного або кров’янистого мокротиння, хворому слід негайно звернутися до лікаря.

Пацієнтам з гастритом або виразкою шлунка не слід застосовувати Бронхипрет ТП таблетки, вкриті оболонкою, без консультації з лікарем.

Примітка для хворих на цукровий діабет. 1 таблетка містить у середньому 0,02 хлібної одиниці (ХО). Таблетки не містять глютену.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність. У зв’язку з недостатністю даних щодо безпеки застосування препарат не слід застосовувати у період вагітності або годування грудьми.

Фертильність. Немає даних про вплив лікарського засобу на жіночу здатність до відтворення потомства. В експериментальних дослідженнях впливу на фертильність не виявлено.

Діти. У зв’язку з недостатністю досліджень щодо безпеки, препарат не слід застосовувати дітям віком до 12 років.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.