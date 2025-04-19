Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 198 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
324,76
Економія при броні: -70,04 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,30
Економія при броні: -109,70 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Swiss pharmacy
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,30
Економія при броні: -109,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
255,40
Економія при броні: -29,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
320,83
Економія при броні: -65,66 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
262,87
Економія при броні: -37,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
320,62
Економія при броні: -65,86 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,50
Економія при броні: -97,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,30
Економія при броні: -109,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,60
Економія при броні: -110,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
535,30
Економія при броні: -83,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ