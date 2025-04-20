Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
332,30
Економія при броні: -112,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
310,00
Економія при броні: -31,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
312,91
Економія при броні: -15,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
287,35
Економія при броні: -71,50 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
288,39
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
314,15
Економія при броні: -76,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
278,93
Економія при броні: -28,87 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
289,52
Економія при броні: -35,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
255,35
Економія при броні: -29,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
277,15
Економія при броні: -27,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
335,20
Економія при броні: -95,32 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
531,62
Економія при броні: -81,51 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
292,16
Економія при броні: -52,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
322,66
Економія при броні: -82,78 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн