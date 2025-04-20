Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 195 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
322,00
Економія при броні: -43,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
572,00
Економія при броні: -68,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
341,00
Економія при броні: -89,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
314,76
Економія при броні: -55,39 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
287,39
Економія при броні: -64,34 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
535,30
Економія при броні: -82,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
310,00
Економія при броні: -71,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
255,68
Економія при броні: -29,68 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
310,00
Економія при броні: -31,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
560,00
Економія при броні: -56,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
586,40
Економія при броні: -133,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
324,32
Економія при броні: -10,06 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
265,13
Економія при броні: -8,22 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
312,99
Економія при броні: -17,38 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
527,28
Економія при броні: -73,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
316,04
Економія при броні: -51,77 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
288,18
Економія при броні: -10,34 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
315,92
Економія при броні: -38,70 грн