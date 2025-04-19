Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 271 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
318,97
Економія при броні: -22,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
318,45
Економія при броні: -22,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
338,06
Економія при броні: -25,28 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
590,53
Економія при броні: -40,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60
Економія при броні: -98,10 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
586,40
Економія при броні: -134,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
319,03
Економія при броні: -60,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
318,12
Економія при броні: -27,29 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
323,79
Економія при броні: -33,55 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
322,20
Економія при броні: -63,86 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
290,37
Економія при броні: -32,53 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
318,39
Економія при броні: -50,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
328,19
Економія при броні: -60,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
315,31
Економія при броні: -55,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
322,78
Економія при броні: -64,94 грн