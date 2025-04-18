Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
309,78
Економія при броні: -19,32 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
305,51
Економія при броні: -10,05 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
316,35
Економія при броні: -63,77 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
291,58
Економія при броні: -39,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
305,63
Економія при броні: -10,08 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
514,98
Економія при броні: -24,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ