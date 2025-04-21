Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
320,10
Економія при броні: -37,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
312,10
Економія при броні: -47,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
317,38
Економія при броні: -57,00 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
574,41
Економія при броні: -23,94 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,30
Економія при броні: -105,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
324,92
Економія при броні: -65,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
277,79
Економія при броні: -18,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,60
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
325,77
Економія при броні: -88,89 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
282,20
Економія при броні: -39,91 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
326,23
Економія при броні: -83,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
370,60
Економія при броні: -105,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
279,14
Економія при броні: -42,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
320,92
Економія при броні: -108,48 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
3.6 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ