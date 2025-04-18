Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 342 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
316,05
Економія при броні: -87,06 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
531,64
Економія при броні: -17,83 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
317,18
Економія при броні: -69,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
280,80
Економія при броні: -19,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,50
Економія при броні: -96,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
316,47
Економія при броні: -103,83 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
532,62
Економія при броні: -18,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ