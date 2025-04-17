Бронхипрет® ТП (Bronchipret® TP)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 790 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
255,40
Економія при броні: -24,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60
Економія при броні: -89,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
356,90
Економія при броні: -72,36 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
677,70
Економія при броні: -145,54 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
357,78
Економія при броні: -76,85 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
677,70
Економія при броні: -145,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
323,21
Економія при броні: -92,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
332,70
Економія при броні: -51,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
320,71
Економія при броні: -29,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
358,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
325,47
Економія при броні: -94,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №20
Біонорика СЕ
317,99
Економія при броні: -27,05 грн
Бронхипрет® ТП таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
542,15
Економія при броні: -46,82 грн