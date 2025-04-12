ЗАСОБИ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ АПЕТИТ

Золототисячника трава (Herba Centaurii)

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Золототисячника трава
Золототисячника трава
Трава 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 56,99 грн
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Золототисячника трава
Золототисячника трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 35,60 грн
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Ціни в Київ
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Інструкція вказана для Золототисячника трава трава 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Золототисячника трава інструкція із застосування

Інструкція вказана для Золототисячника трава трава 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1

Лікарська форма

Трава.

Подрібнена сировина: шматочки стебел, листя та квіток різної форми жовтувато-зеленого, рожевувато-фіолетового, жовтувато-рожевого та жовтого кольору.

Порошок крупний: шматочки стебел, листя і квіток різної форми жовтувато-зеленого кольору з рожевувато-фіолетовими і жовтувато-рожевими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група

Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.

Біологічно активні речовини препарату стимулюють секрецію залоз шлунково-кишкового тракту, підвищують жовчовиділення, посилюють перистальтику кишечнику, скорочення м'язів матки, проявляють протизапальну, болезаспокійливу, гепатопротекторну, легку проносну і глистогінну дію.

Протипоказання

Гіперчутливість до препарату. Рефлюкс-езофагіт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.

Спосіб застосування та дози

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 3 рази на день за 30 хв до їди.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді по 1/4 склянки 3 рази на день за 30 хв до їди.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування

Діарея. Лікування симптоматичне.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій

Невідома.

Термін придатності

3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання

При температурі не вище 30 оС.

Упаковка

Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом;

Порошок крупний: по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску

Без рецепта.

Характеристики
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Форма випуску
Трава
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
75 г
Кількість штук в упаковці
1 шт.
ATC-група
Реєстрація
UA/8472/01/01 від 13.07.2018
Міжнародна назва