2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 3 рази на день за 30 хв до їди.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді по 1/4 склянки 3 рази на день за 30 хв до їди.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.