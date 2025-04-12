Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Золототисячника трава інструкція із застосування
Лікарська форма
Трава.
Подрібнена сировина: шматочки стебел, листя та квіток різної форми жовтувато-зеленого, рожевувато-фіолетового, жовтувато-рожевого та жовтого кольору.
Порошок крупний: шматочки стебел, листя і квіток різної форми жовтувато-зеленого кольору з рожевувато-фіолетовими і жовтувато-рожевими вкрапленнями.
Фармакотерапевтична група
Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.
Біологічно активні речовини препарату стимулюють секрецію залоз шлунково-кишкового тракту, підвищують жовчовиділення, посилюють перистальтику кишечнику, скорочення м'язів матки, проявляють протизапальну, болезаспокійливу, гепатопротекторну, легку проносну і глистогінну дію.
Протипоказання
Гіперчутливість до препарату. Рефлюкс-езофагіт, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолоджувати при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 3 рази на день за 30 хв до їди.
2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді по 1/4 склянки 3 рази на день за 30 хв до їди.
Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2–8 оС) не більше 2 діб.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.
Передозування
Діарея. Лікування симптоматичне.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Невідома.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
При температурі не вище 30 оС.
Упаковка
Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом;
Порошок крупний: по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.