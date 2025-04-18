Золототисячника трава (Herba Centaurii)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 124 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
92,70
Економія при броні: -5,78 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
76,75
Економія при броні: -6,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
78,75
Економія при броні: -8,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,43
Економія при броні: -3,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
101,95
Економія при броні: -4,66 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
87,27
Економія при броні: -13,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Золототисячника трава трава 1.5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
61,16
Економія при броні: -3,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
Золототисячника трава трава 75 г пачка №1
ЗАТ "Ліктрави"